Kaymakamlıktan 'Peri Dağlar' açıklaması: 10 Eylül'de şikayetçi olmadı

Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, 10.09.2023 tarihinde P.D. isimli kadının tehdit edildiği yönünde ihbar almıştır. Alınan ihbar üzerine emniyet güçleri şahsın evine giderek işlem yapmış, ancak P.D.'nin ifadesinde, evde oldukları esnada polis ekiplerinin ikamete gelerek kendilerini büro amirliğine getirdiklerini, herhangi bir şikayetinin ya da önleyici tedbir kararı talebinin olmadığını beyan etmiştir. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.