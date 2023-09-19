Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 12:42, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 13:10
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.