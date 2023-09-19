Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.A'yı kent merkezinde yakaladı.

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