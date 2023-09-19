Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek

Gazeteci Zafer Şahin bir grup gazeteci ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptıkları sohbeti bugünkü köşesinde yazdı.

Şahin'in Bakan Işıkhan ile yaptıkları sohbetten öne çıkanlar şöyle;

Ser verip sır vermedi ama emekli maaşlarıyla ilgili ciddi bir hazırlık içinde olduklarını söyleyebilirim. Bakanın bir numaralı gündemi emekli maaşları. Emekliye yapılacak artışın yol haritası Ekim'de TBMM açıldıktan sonra netleşir.

Işıkhan "Özellikle küçük esnaf kapsamındaki 1 milyon Bağ-Kur'lu vatandaşımızı kapsayacak bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz" diyor.

Zafer Şahin'in yazısını tamamı için tıklayınız