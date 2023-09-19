'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Müdafaa Hareketi" adlı sosyal medya hesabından "Türk milletine duyurulur" başlıklı paylaşıma yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 13:47, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 13:53
Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.C.Ç, Ö.C.Y, R.K. ve E.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Başsavcılık "Müdafaa Hareketi" isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız yapılan paylaşımla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesi kapsamında "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.