'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı

Başsavcılık "Müdafaa Hareketi" isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız yapılan paylaşımla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesi kapsamında "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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