Denizli'de kamyonetin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü

Siteler Mahallesi Ulus Caddesi'nde seyreden H.S.Y'nin (24) kullandığı 20 SV 055 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinin de bulunduğu bölgedeki refüjde bekleyen anne Gönül Meral ile kızları Ayşegül Meral (8), Nisagül Meral (7) ve görümcesi Sultan Turhan'a (43) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırdı.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gönül Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren anne Gönül Meral'ın, görümcesi ile engelli olan 2 kızını rehberlik ve araştırma merkezinden aldıktan sonra evlerine gittikleri öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.