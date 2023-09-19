2023 yılı PMYO sonuçları açıklandı
2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 23:07, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 23:30
19 Eylül 2023
2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.