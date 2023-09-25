İzmir Adliyesi önünde iki grup çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2020 yılında 2 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 11 sanıklı davanın tarafları, duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınında bulunan döner lokantasında karşı karşıya geldi.

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