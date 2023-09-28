Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.

MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alıyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınıyor.

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