Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime 1 gün ara

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Batman'da eğitime 1 gün ara verildi

Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.