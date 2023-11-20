Vira Gazze: Dünya genelinden bin tekne İsrail'e gidiyor

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına karşı dünyanın birçok ülkesinden yola çıkan 1000 tekne 22 Kasım Çarşamba günü Türkiye'de olacak. İsrail'e isyan filosundaki 40 farklı ülke pasaportu taşıyan 4.500 kişi denizden Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor. İsrail vahşetini protesto amaçlı Gazze'ye gidecek olan tekneler 23 Kasım'da Türkiye'den vira diyecek. Kafilede siyonizm karşıtı Yahudiler de bulunuyor. Bugüne kadar gerçekleşen en büyük protesto eylemi niteliği taşıyan organizasyonun Türkiye ayağından sorumlu olan Volkan Okçu, denizden Filistinli mazlumlara kalkan olup onların çığlığını tüm dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.

İLK DURAK KUZEY KIBRIS



Gazetemize konuşan Volkan Okçu, en yoğun katılımın Rusya'dan geldiğini, ikinci sırada İspanyolların yer aldığını anlattı. Okçu "Ruslar 313, İspanyollar 104 tekne ile geliyor. Türkiye'den 12 tekne sahibinin katılacağını iletti. Bu sayının artmasını umuyoruz. Uluslararası kurallara harfiyyen uyarak İsrail'in eline herhangi bir koz vermeden ilerleyeceğiz. Önce Kıbrıs'a uğrayıp gerekli ikmalleri yapacağız. Kıbrıs sonrası rotamız İsrail'in Aştot Limanı olacak. Bu bir tepki ve İsrail'in insanlık dışı katliamına karşı sivil itaatsizlik eylemidir" dedi.

ÇOCUKLAR DA VAR



Gazze için dünyanın farklı ülke ve kentlerinden yola çıkan teknelerde birçok katılımcının eş ve çocuklarını da yanlarına aldığını aktaran Okçu, şunları söyledi: Bu kişiler arasında politikacı, iş adamı, yazar, hukukçu ve akademisyenler var. Bu noktada bizi bekleyen ciddi zorlukların bilincindeyiz. Ancak Siyonist rejimin ikinci bir Mavi Marmara çılgınlığına teşebbüs etme şansı yok gibi. Çünkü yatlar Amerikan, İngiliz, Lüksemburg, Rus, Alman, Polonya, İspanya ve daha birçok ülke bandıralı. Araçlarda tek bir çakı dahi olmayacak. Uluslararası karasularda İsrail'in müdahale için hiçbir bahanesi yok. Gazze karasularına girdiğimiz anda ise en fazla arama yapabilirler. Hedefimiz soykırıma destek amaçlı gelen tüm sivil gemilerle birlikte İsrail'e giden deniz ikmal hattını 1 hafta 10 gün devre dışı bırakmak. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kopmadan, dağılmadan bu kutlu seferden başarı ile çıkacağımıza inancım tam. Tüm bu eylemlerimizi de uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Tüm dünyanın dikkatini bir kez daha ve güçlü bir biçimde Gazze'ye çekeceğiz.

HERKESLE HELALLEŞTİM



Gazze seferine ailesi ile birlikte katılacağını belirten Volkan Okçu, resmi makamlarla gerekli görüşmeleri yaptığını vurguladı. "Herkesle helalleştim, sonuçta karşımızdaki güç İsrail" diyen Okçu, şöyle devam etti: "Yolculukla ilgili tüm maliyet ve riskleri hesap ettik. O sahada 1000 tekne çok ciddi bir yekun. İsrail, uluslararası sularda bizi engelleyemez. Böyle bir hakkı yok. İlk işi telsizle uyarmak. Sonrasında arama, çekme hakkı var. Ancak uyuşturucu, silah vs. araması yapabilir. Uluslararası sularda bunu yapabilir. Filistin karasularında ise bot ve gemilerle bizi kendi limanlarına çekmekten, para cezası işlemi uygulamaktan başka hiçbir yetkisi yok. Böylesine kapsamlı bir uluslararası barış filosuna karşı girişecekleri herhangi bir çılgınlığın bedelini çok ağır öderler. Biz her türlü ihtimale hazırız. Topluluktaki arkadaşlarımızın çoğu da benden farklı düşünmüyor.

YAHUDİLER DE KATILIYOR



Gazze şeridine tekneden duvar örecek filoda Siyonizm karşıtı Yahudiler de bulunuyor. Eylemde lüks tekneler de yer alacak. Avrupa ve ABD'den gelen protestocuların ortalama 400 bin TL masraf ettiğini belirten Volkan Okçu "Teknelerde mürettebatla birlikte 6-8 kişi bulunuyor. Bu etkinliğe onlarca Türk yatının da katılmasını arzu ederdim. 15 civarında seyretmesinden üzüntü duyduk."

Okçu'nun üzüldüğü bir diğer konu ise onca Batılı ülkeden böylesine yoğun ilgi olmasına rağmen Arap ülkelerinden hiçbir katılımın sağlanmaması. Türk Aktivist, en büyük katılımın Körfez'den gerçekleşmesi gerektiği düşüncesini savunuyor ve rota tayininde Navionics sitemi ile hareket edeceklerini ve ortak akılla eylemi başarıya ulaştıracakları inancında.

YILMAZ BİLGEN