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Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 35 seviyesine yükseltmişti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 09:42, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 09:39
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Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

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