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Milli Takım grubu lider tamamlamak için sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 12:45, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 12:47
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Milli Takım grubu lider tamamlamak için sahaya çıkacak

Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

- Hedef grubu lider bitirmek

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

- Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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