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Telefonla konuşurken otomobilin çarptığı adam öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoran işletmecisi iş yerinin önünde telefonla konuşurken çıktığı karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 13:30, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 13:31
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Telefonla konuşurken otomobilin çarptığı adam öldü

Alaşehir - Kiraz Karayolu Uluderbent Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan Uğur Karabulut (36), 19 Kasım Pazar akşamı saat 20.00 sıralarında işyerinin önünde telefonla konuşmaya çıktı. Telefonla konuşurken iş yerinin önünden geçen karayoluna kadar giden Karabulut'a, Kiraz yönünden Alaşehir istikametine doğru ilerleyen H.K. (41) idaresindeki 35 BIK 439 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Uğur Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili jandarmanın çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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