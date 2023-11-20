Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 14:08, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 14:08
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.