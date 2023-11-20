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Malatya'da 2 gündür aranan çoban ölü bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan çoban kayalık alanda ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 14:48, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 14:49
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Malatya'da 2 gündür aranan çoban ölü bulundu

İlçede çobanlık yapan İbrahim Kısak (73), 2 gün önce küçükbaş hayvan otlatmak üzere gittiği Örencik Mahallesi mevkisinden dönmeyince yakınları ve vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı.

Sonuç alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunulan çoban için jandarma ve belediye ekiplerince arama başlatıldı.

Arazide çok sayıda jandarma personeli, 100 güvenlik korucusu, 1 komando timi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği ve vatandaşlarla yapılan arama sonucu çoban, Kapıdere mevkisindeki kayalık alanda ölü bulundu.

Arama çalışmalarına Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da katıldı.

Kısak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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