Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek

Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğretmenler Günü dolayısıyla yeni neslin mimarları öğretmenlerimizi tribünlere bekliyoruz. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağımız karşılaşmayı, öğretmenlerimiz ücretsiz izleyebilecek." ifadeleri kullanıldı.

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