Cumhur İttifakı'nda 50+1 ve yerel seçim zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 50+1 şartının esnetilmesine ilişkin çıkışı tartışılıyor.

Konuya ilişkin AK Parti kaynaklarından '40+1' ya da 'en çok oyu alan adayın ilk turda seçilmesi' formüllerinden birinin mini anayasa değişikliği ile ele alınabileceği belirtirken gözler MHP'ye çevrildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü Meclis MHP Grubu'nda yaklaşımı konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

Öte yandan perşembe günü Cumhur İttifakı liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceği belirtildi. İkilinin görüşmesinde gündemi 50+1'in yanı sıra yaklaşan yerel seçimlere dönük iki parti heyetlerinden oluşan komisyonun çalışmalarının gözden geçirileceği bildirildi.

Nur Banu Aras