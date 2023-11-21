25 bin ağır hasarlı bina mahkemelik

Enkaz kaldırma ihalesi yapılan ağır hasarlı bina sayısı 200 bin 61. Bunun 56 bin 323'ü Hatay'da. Bu süreçte 135 bin 761 binanın enkazı tamamen kalktı. Kaldırılan enkazın hacimsel büyüklüğü 30 milyon 454 bin 233 metreküpe ulaştı. Ağır hasarlı bina sayısında olduğu gibi kaldırılan enkaz sayısında da Hatay 41 bin 761 ile ilk sırada.

MAHKEMEDEN SONRA YIKIM



Depremden etkilenen 11 ilde mahkemelik ağır hasarlı bina sayısı 24 bin 898. Mahkemelik yapının en fazla olduğu iller ise depremde en çok etkilenen 4 şehir. İlk sırayı 8 bin 455 ile Hatay alırken, onu 8 bin 134 ile Kahramanmaraş, 4 bin 314 ile Adıyaman ve 1752 ağır hasarlı bina sayısı ile Malatya izliyor. Mahkeme sürecinin sonuçlanmasının ardından binaların yıkımına geçilecek.

Bölgedeki ağır hasarlı kültürel varlık sayısı ise 1365. Depremden etkilenen 11 ilde en fazla ağır hasar gören kültür varlığı 402 yapı ile Şanlıurfa'da. Onu 248 ile Hatay, 261 ile Kahramanmaraş takip ediyor.

MEHMET GÜNEY