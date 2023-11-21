Zonguldak'ta kayıp 11 denizciden haber yok

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin kaybolan 11 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama - kurtarma çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ereğli Limanı'nda dün fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya vuran Kamerun bayraklı geminin bulunduğu sahildeki amfi tiyatroda, bölgedeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

AFAD Başkanı Memiş, mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin 12 mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsattı.

Kaybolan diğer 11 denizciyi arama kurtarma ve tarama çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini aktaran Memiş, "Hava şartlarının hiç tahmin edilmediği kadar ağır olduğunu ifade etmek durumundayız. Fırtına kasırgaya, kasırga da adeta Tornado denilen daha şiddetli rüzgara dönüştü. Hem denizden hem de karadan anında ulaşmakta epeyce zorlandık." dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin batmadan önceki son görüntüsünü paylaştı.Görüntülerde geminin fırtına nedeniyle metrelerce yükselen dalgaların arasında savrulduğu görülüyor.