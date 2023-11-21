Vincenzo Montella: Lider geldik, lider dönmek istiyoruz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 21 Kasım Salı günü Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, "Lider olarak geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimizin kendi evinde çok güçlü olduğunu biliyoruz ama buraya hazırlıklı geldik. İlk defa lider olarak tamamlamak istiyoruz. Futbolda hiçbir şey kesin değildir ama biz kendi maçımıza odaklanacağız. Hırvatistan maçına bakmayacağız." dedi.

Montella sözlerinin devamında, "Biz kadroyu olurştururken 29 futbolcu çağırdık. Buraya çağrılan bütün oyuncular ilk 11'de oynayabilecek durumda. Farklı bir strateji olabilir bizim adımıza Galler'e karşı. Daha önce 2 yıl Türkiye'de çalışmıştım. Bu milli takımın oyuncularına inandığım için görev almak istedim." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Kenan'ın büyük potansiyeli var. Şimdiden itibaren herkesin beklentisi daha yüksek olacak. İlk günden beri beni heyecanlandıran bir oyuncu. Böyle oynaması da bizim için sevindirici." dedi.

Vincenzo Montella, "Yaş ortalamamız belki çok genç olabilir ama doğru bir karışımla daha iyi olabiliriz. Bizim milli takımda yaşça büyük örnek alınabilecek isimler de var. " açıklamasında bulundu.