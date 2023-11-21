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CHP, Genel Kuruldaki eylemine bir süre daha devam edecek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtayın "bir vesayet kurumu gibi en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesinin kararlarını çiğnediğini ve halk iradesini hiçe saydığını" öne sürerek, "Meclis Başkanı'na buradan sesleniyorum: Bu sorun en çok parlamentonun sorunu, bu sorunu çözmek zorundasınız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 11:51, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 12:27
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CHP, Genel Kuruldaki eylemine bir süre daha devam edecek

Başarır, TBMM Genel Kurul Salonu'nu terk etmeme eylemini sürdüren milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Yargıtayın, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararına uymamasını eleştirdi.

CHP Grubu'nun Meclis'teki eylemine 9 Kasım'da başladığını hatırlatan Başarır, "276 saattir CHP Grubu adalet nöbeti tutuyor. Meclis iradesine, hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir grup olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Anayasa'ya saygı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın 81. maddesine göre milletvekillerinin "Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağı" üzerine yemin ettiğini anımsatan Başarır, bunu yargıdan da beklediklerini dile getirdi.

Yargının sorun çözmesi gerektiğini belirten Başarır, "Yargıtay, bir vesayet kurumu gibi en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesinin kararlarını çiğnemiş ve halk iradesini hiçe saymıştır. Meclis Başkanı'na buradan sesleniyorum: Bu sorun en çok parlamentonun sorunu, bu sorunu çözmek zorundasınız. Bu eylemi CHP Grubu olarak 276 saattir bu sorunun çözülmesi için yapıyoruz. Gelin bu problemi çözün. Halkın iradesi, hukukun üstünlüğü için açıklamalarda bulunun. Meclis sessiz kalamaz. Meclis Başkanı sessiz kalamaz." diye konuştu.

Dünyanın Türkiye'yi izlediğine işaret eden Başarır, "Eğer anayasayı bir kez bir tarafa bırakırsak, bir kez anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesinin kararlarını ayaklar altına alırsak, bu ülkede düzenden, hukuktan bahsedemeyiz." dedi.

Başarır, 85 milyonun iradesi, hukukun üstünlüğü, Anayasal düzenin bozulmaması için TBMM Genel Kurulunda eylem yaptıklarını kaydederek, "Eyleme bir müddet daha devam edeceğiz. Meclis'te bu eylem yapılırken, 24 saat nöbet tutulurken, Meclis Başkanı'nın sessiz kalması, çıkıp bir açıklama yapmaması, Anayasa'ya saygıya Yargıtayı davet etmemesini kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, basın toplantısına katılan milletvekilleri ellerinde Anayasa kitapçığı tuttu.

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