AK Parti Beykoz'daki seçim sonuçlarına itiraz etti
AK Parti, İstanbul Beykoz'da İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi bugün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. İtirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.
İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz edilebilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Bu kapsamda, AK Parti İstanbul'un Beykoz ilçesinde İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti.