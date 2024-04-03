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3 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

3 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 00:00, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:02
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3 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP MYK toplantısı yapılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk gün oturumları yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/17.00/Kayseri/Konya/İstanbul/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor-Ümraniyespor, Adanaspor-Eyüpspor, Altay-Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor-Göztepe karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Adana/17.00/İzmir/Kocaeli/20.30)

3- TFF 2. Lig gruplarında 33. hafta müsabakaları oynanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Mincidelice JL ekibine konuk olacak.

(Bourg en Bresse/20.30)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla karşılaşacak.

(San Cristobal de La Laguna/21.00)

7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

8- Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İngiltere'nin London Lions ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

9- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(Rize/17.00)

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