3 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
3 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Ankara/16.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP MYK toplantısı yapılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk gün oturumları yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.
(Brüksel)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/17.00/Kayseri/Konya/İstanbul/20.30)
2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor-Ümraniyespor, Adanaspor-Eyüpspor, Altay-Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor-Göztepe karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/14.00/Adana/17.00/İzmir/Kocaeli/20.30)
3- TFF 2. Lig gruplarında 33. hafta müsabakaları oynanacak.
4- TFF 3. Lig gruplarında 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.
5- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Mincidelice JL ekibine konuk olacak.
(Bourg en Bresse/20.30)
6- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla karşılaşacak.
(San Cristobal de La Laguna/21.00)
7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.00)
8- Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İngiltere'nin London Lions ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
9- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'ı konuk edecek.
(Rize/17.00)