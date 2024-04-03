FETÖ'nün derneğinde yolsuzluk! Almanya hesaplara el koydu

FETÖ'nün sözde Almanya sorumlusu Hüseyin Karakuş'un başında olduğu, Genel Müdürlüğünü de firari FETÖ üyesi Oğuzhan Albayrak'ın yaptığı "İnsan Hakları Savunucuları Derneği/Human Rights Defenders e.V. (HRD)" sözde insan hakları çalışmaları adı altında Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunuyor.



FETÖ'cülerin bağışlarıyla finanse edilen dernek çatısı altında toplanan paraların dernek yöneticilerinin cebine gittiği belirlendi. Derneğe ait banka hesaplarının takibini yapan Genel Müdür Oğuzhan Albayrak'ın derneğin hesabından kendi hesabına "masraf" adı altında peyder pey para transferi yaptığı ortaya çıktı.



Dernek bütçesinden 150 bin ABD dolarını zimmete geçiren Albayrak'ın derneğin kurucusu Hüseyin Karakuş'un bilgisi dahilinde yolsuzluğu gerçekleştirdiği tespit edildi.

ALMANYA HESAPLARA EL KOYDU

Albayrak'ın geçen yıl Temmuz ayında zimmetine para geçirdiğinin tespit edildiği ancak örgütün yolsuzluk skandalının üstünün kapatılarak, Oğuzhan Albayrak'ın diğer yöneticiler ile birlikte görevden alındığını belirlendi.

Ancak yolsuzluk Alman makamları tarafından fark edildi. Oğuzhan Albayrak'ın hesaplarına Almanya tarafından el konuldu.



Dernekte yapılan incelemede, derneğe maddi yardım yapılması halinde yardım yapan kişi ve kurumun vergi borcundan düşülmesine imkan tanıyan ve Alman devleti tarafından verilen bir belge olan "Yararlılık Belgesini" de yenilemediği tespit edildi. Bundan dolayı da derneğe yüklü miktarda para cezası kesildi.

TOPLANAN PARALARIN RESMİ KAYITLARI BULUNAMADI

Yapılan incelemede derneğe giden paralarında kayıtlarının tutulmadığı ortaya çıktı. Zimmetine para geçirdiği ortaya çıkan Oğuzhan Albayrak, Alman makamlarına örgüte ait her STK'da aynı uygulamanın yapıldığını itiraf ederken, insanlardan toplanan bağış, himmet ve gelir kaynaklarının resmi kaydının olmadığını söyledi.

Albayrak'ın itirafları sonucu Hüseyin Karakuş'nu da oğlunu zimmetine geçirdiği bağış paraları ile Fransa'da okuttuğu da gündeme geldi. Albayrak, tüm dernek yöneticilerinin aynı şekilde dernek paralarını kullandığını söyledi.

GENEL MÜDÜR KONUŞMAKLA TEHDİT ETTİ

Skandalın ardından Oğuzhan Albayrak, örgüt yöneticilerine mesaj gönderdi. Yolsuzlukta tek sorumlu gösterildiği için kendinin hedef olduğunu belirten Albayrak, Alman savcılarına ve medya kuruluşlarına bildiklerini anlatacağı yönünde örgütün Almanya imamı Hüseyin Karakuş'u tehdit ettiği öğrenildi.

Örgüt tarafından konunun duyulmasını istemeyen Karakuş'un ise Albayrak'a düzenli maaş alabileceği bir örgüt pozisyonu sözü verdiği, böylece, yolsuzluk skandalının örgüt tabanında yayılmasına engel olmaya çalışıldığı öğrenildi.

Halit TURAN