'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri yarın yapılacak

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."