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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı

PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 14:33, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:32
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.

Açıklamada, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de bordo-mavili takımın 112 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.

Kurul, rakip takımın tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve rakip takım taraftarlarıyla kavga ettiği gerekçesiyle Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde'ye bir maçtan men ve 52 bin lira para, İrfan Can Eğribayat'a ise bir maçtan men ile 13 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası veren kurul, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'e ise ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Fenerbahçe görevlileri Kürşat Çiftlik ile Okan Özkan'a da aynı maçtaki eylemlerinden dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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