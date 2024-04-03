Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
YSK'dan Van kararı: Mazbata DEM'e verilecek
YSK'dan Van kararı: Mazbata DEM'e verilecek
Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak
Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak
Osman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi
Osman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi
CHP'li Belediye Başkanı, zaferi DEM'le kutladı
CHP'li Belediye Başkanı, zaferi DEM'le kutladı
İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
Altında rekor üstüne rekor
Altında rekor üstüne rekor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
Otobüs biletleri uçuyor
Otobüs biletleri uçuyor
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Ne olduysa son 10 günde oldu
Ne olduysa son 10 günde oldu
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 17:25, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:25
Yazdır
Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan ve İngiliz mevkidaşı Cameron görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlar görüşüldü. Devam eden müzakerelerde gelinen nokta değerlendirildi. Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerimizi aktardık. Ukrayna'daki savaşla ilgili son durum değerlendirildi. Savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları görüşüldü. Ayrıca, AB üyesi olmayan iki Müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber