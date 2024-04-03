Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan ve İngiliz mevkidaşı Cameron görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlar görüşüldü. Devam eden müzakerelerde gelinen nokta değerlendirildi. Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerimizi aktardık. Ukrayna'daki savaşla ilgili son durum değerlendirildi. Savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları görüşüldü. Ayrıca, AB üyesi olmayan iki Müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.