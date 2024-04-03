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Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak

Fenerbahçe İkinci Başkanı Erol Bilecik Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkacağını açıkladı

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 18:50, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:44
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Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak

Fenerbahçe İkinci Başkanı Erol Bilecik açıklamalarda bulunuyor.

"Dün tarihi bir gün yaşadık. Yaklaşık 24 binin üzerinde katılım oldu. Muazzam kalabalıklar oldu. Genel olarak oy birliğiyle kabul edilen 4 madde vardı. Bu 4 maddenin koşulları vardı. Fenerbahçe'nin ortaya koymuş olduğu bütünlüğün, birliğin görülmesi güzeldir. Alınan 4 kararı 14.00 itibariyla yaptığımız toplantıda karar aldık. Kendi yol haritamızı çıkardık.

Aldığımız karar maçlara çıkmamak değil. Süper Kupa'ya U19 takımımızla gideceğiz."

"15.35'te TFF'ye yazı gönderdik. Süper Kupa'yı ileri bir tarihe erteleyecekseniz ve yabancı hakem atayacaksanız bize bildirin dedik. Bu çürümenin resmi ortaya çıktı. Kararımız U19 takımıyla Urfa'ya gitme kararı aldık. Yarına kadar bir değişiklik olmazsa hazırlıklarımız bu şekilde olacak. Taraftarımız bize güvensin. İyi bir akıl koyarak Urfa'ya gidiyoruz. Taraftarımızın kendini kötü hisettirecek bir konum olmayacak. Taraftarımızın maça gitmesi için hazırlık yapmasına gerek yok. Aynı gün uçakla döneceğiz. Urfa kentine bir mesajımız var: Orada bir rekabeti sergileyen müthiş atmosterden affımızı isteyeceğiz. Boynumuzun borcu olsun sezon bitince ya da uygun bir zamanda Urfalılara Fenerbahçe A Takımı'nı seyrettireceğiz."

"Fenerbahçe, Olympiakos'la 11 Nisan'da karşılaşacak. Ülke puanı için çok önemli."

"Arkadaşlarımız gerekli planları yaptı. Çok rahat olsunlar. U19 için de tarihi fırsat."

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