Kabine toplanıyor! Gündemde 20 bin öğretmen ataması var

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 16 Nisan Salı günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının yanı sıra 3600 ek gösterge konusu da masaya yatırılacak. Ayrıca İran ve İsrail arasındaki son durum da ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı konuları ve detaylar.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemiyle mesaiye başlayacak. Kabine Toplantısı'nın saat kaçta başlayacak ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak toplantının öğleden sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın en sıcak başlığı İran-İsrail arasındaki gerilim olacak. Öte yandan enflasyondaki mücadelenin de ana başlıklardan olacağı toplantıda 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konuların da yer alması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesi için açıklamada bulunmuş, son düzenleme ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını, yine bazı istisna kadrolar dışında tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırdıklarını dile getirmişti.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da ilk defa ek gösterge verdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.