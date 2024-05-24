Bakan Işıkhan açıkladı: Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

ÜLKE TV'de ekranlarında ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın sunumuyla yayınlanan Gündem Özel programının konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Işıkhan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

Çalışmalarımız zaman geçtikçe daha da yoğunlaşacak.

İŞ ARAYANLARA ÇAĞRI

İhtiyaç duyulan tüm alanlarda İŞKUR'un önemli çalışmaları oldu. Bir yanda iş arayanlar bir yanda iş verenler mevcut. Mayıs ayına kadar 540 binin üzerinde vatandaşı istihdamla buluşturduk. Çalışmak isteyen tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Vatandaşlarımız becerileri doğrultusunda aktif iş için programlarımız mevcut. Onlara başvurabilirler. İŞKUR bunu yıllarca başarılı şekilde gerçekleştiriyor. Aktif iş gücü programlarımız bizim için çok önemli. Özel politika grupları ve kadınlarımız çocuklarımız için aktif politika çalışmalarımız var. Tüm illerde dezavantajlı gruplarımız başta olmak üzere inanılmaz sayıda başvuru oldu. İş arayan varsa İŞKUR'a başvursun. Nitelikle-niteliksiz vasıflı-vasıfsız iş gücüne ihtiyacımız var. En son çağrımızdan sonra 10 bine yakın gencimiz başvurdu.

ARA ÇALIŞAN İHTİYACI

İmalat sektörünü düşündüğümüzde ara çalışana ihtiyacımız var. Mobilya imalat ustasına ihtiyacımız var. Gaz altı kaynakçısına ön muhasebeciye inanılmaz sayıda talep var. Deprem bölgesini gezdiğimizde çalışma toplantılarımızda iş verenlerimizin bize dile getirdiği önemli çalışma grubu arasında bunlar.

Bizim gençlerimizin geleceği dijital dünyaya da hazırlıklı olması gerekiyor. İŞ-POZİTİK Kadın İstihdamı Projesinde gün geçtikçe bu programın ne kadar önemli olduğunu özellikle kadının istihdamı arttırılması sürecinde nasıl etki ettiğini gözlemleme imkanımız oldu. 9 Şubat'tan bu yana dek 195 bin kadının iş hayatına girmesine aracılık ettik. Sadece kadın istihdamı sürecinde sadece bu projemiz değil bunun yanında 10 bin yakın kadının aktif iş gücü programlarına kattık. 36 bine yakın kadının istihdamla buluşmasına katkıda bulunduk. Hem gençlerde hem kadınlarda genel işgücümüzde istihdamımızda tarihin yüksek seviyelerini gördük.

ÇALIŞMA HAYATINDA VE KAMUDA YAPAY ZEKA

Vatandaşlarımızın taleplerini karşılanması burada aslında iş süreçlerinin akışlarının Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin içerisinde bulunmakta SGK olarak güncel verileri paylaşmak isterim 211 uygulamamızla E Devlet sisteminde en çok ziyaret edilen kurum arasındayız. Anlık olarak 400 bin adet talebe yanıt veriyoruz. Dijital dönüşümleri etkin şekilde kullanacağız. Bir önceki Türkiye'yi düşünün bir de şimdi sahip olduğumuz düzeyi hesaba katın.

EMEKLİLERE İLİŞKİN PROJELER

Somut verilerin paylaşılması bizim için önemli.

Özellikle Kredi Yurtlar Kurumu'nda emeklilerimize uygun olan aylarda konaklamalarına fırsat tanınacak. GSB'ye bağlı tesislerde tesislerin emeklilerimize açılması söz konusu. Bunlar somut olarak ifade edeceğimiz en son süreçlerden bir tanesi. Emeklilerimiz kamuya ait misafirhanelerde sosyal tesislerde yüzde 15 düzeyinde bir indirimden faydalanabilecekler. PTTCell ve PTT Kargo'dan emeklilerimize yönelik indirimleri olacak. Devlet Demiryolları ana hat seferlerinde yüzde 10'luk bir indirim söz konusu olacak. Sosyal yaşama katılım süreçlerinde bizim hedefimiz sağlıklı ve başarılı yaşlanma süreçlerinde emeklilerimize yardımcı olmak.

Sosyal devlet olarak elimizde ne tür materyal varsa bunları gerçekleştireceğiz. Bankalarla yaptığımız anlaşmalar sonrası EMEKLİKART'ları aracılığıyla fatura ödemelerinde eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında somut olarak indirimler sağlayacağız. Bunları yeterli görmüyoruz. Web sayfamız kurulacak. Orada detaylara ulaşılabilir.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARDA?

Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı inşallah bayram öncesinde emekli ikramiyelerinin ödenmesi noktasında bir takvim süreci işleyecek. Bununla ilgili teknik çalışmalarımızı biz gerçekleştiriyoruz. En yakın zamanda kamuyla paylaşılacak. Bayramdan önce bayram ikramiyeleri 3 bin olarak gerçekleştirdik. Bunun emeklilere yansıması için çalışmalarımıza hız vereceğiz.