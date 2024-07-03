Enflasyon verilerini ve mevcut zam oranlarını değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman KAYA "Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi!" dedi.

Osman Kaya'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

TÜİK'İN açıkladığı rakamlara göre enflasyon haziran ayında aylık % 1,64 yıllık bazda ise % 71,60 ile beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Haziran ayında en çok artış gösteren kalem %12,71 ile ulaşım oldu. Tatil yapmayı hayal bile edemeyen memurlar artık memleket ziyareti yapamaz hale geldiler.

TÜİK enflasyon belirleme aracı olarak kullandığı sepetin içindeki ürün ve hizmetleri neden açıklamıyor? Bu Sepete uygulanan sansür kabul edilemez. İTO (İstanbul Ticaret Odası) hesaplamasına göre haziran ayındaki enflasyon oranı %3,42 olarak belirlenmişken, ENAG'ın açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜİK'in açıkladığı veriler arasın da %2,63 fark olduğu görülmektedir. İster istemez akla gelen soru TÜİK ve diğer araştırma şirketlerinin farklı ürün ve hizmetleri kullandığı ya da aynı verilere ulaşamıyor olmaları mıdır? TÜİK bizim bilmediğimiz bir pazar ürün ve hizmet sektörü keşfettiyse bunu kamuoyu ve memurlarla paylaşmasını talep ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar içerisinde açıklanan enflasyon oranının gerçeği yansıtması mümkün değildir. Yıllık enflasyonun %71 olduğu durumda memura reva görülen %19.3 zam devletin memurunu bir kez daha sefalete, yoksulluğa, geçim sıkıntısına sürükleyecektir.

"MEMURU BİR KEZ DAHA ENFLASYONA EZDİRECEK OLAN BU ZAM KABUL EDİLEMEZ!"

Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde %5,7 büyümesine rağmen, memurların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payı büyümediğinden ve büyümeden refah payı alamadığından memurların yoksullaşması kaçınılmaz oluyor. Daha geçtiğimiz günlerde elektriğe %38 zam yapılmışken memura elektrik zammının dahi yarısı tutarında zam vermek hak mıdır? Adalet midir? En düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerinde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş olarak gerçekleştirilmesi talebimizi yineliyoruz.

ÇÖZÜM BELLİDİR

Artık enflasyon farklarının 6 aylık periyotlarla değil, memura verilen zammın üstüne çıktığı ay itibari ile uygulanmasını istiyoruz. Önce enflasyonu yaşatıp sonra farkını ödemeyin. Daha fazla takati kalmayan memur ve emeklisinin sorunu çözülmeli, beklenti geciktirilmeden karşılanmalıdır. Nitelikli bir kamu hizmeti sunulabilmesi için kamu çalışanları maddi kaygılarından arınmalı, yoksulluk sınırının üzerinde tek kalem maaş alınmalıdır.