Milli futbolculardan EURO 2024 için veda mesajı

MÜNİH (AA) - 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde elenen A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, veda mesajları paylaştı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ay-yıldızlı takımın futbolcuları, sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar yayımladı.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilerideki büyük başarıların başlangıcını yaptıklarını belirterek, "Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu. Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hak ettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Hakan, mesajını, "Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya'da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türk'üm diyene." cümlesiyle tamamladı.







- Samet: "Milletimize bu heyecanı yaşatabilmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz"

Hollanda karşısında A Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren savunma oyuncusu Samet Akaydın, buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Turnuva boyunca kendilerini destekleyen vatandaşlara teşekkür eden Samet, şunları kaydetti:

"EURO 2024 maalesef bizim için çeyrek final aşamasında sona erdi fakat yine de yıllar sonra milletimize bu heyecanı yaşatabilmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle, beni her zaman destekleyen aileme ve iyi günde kötü günde yanımda olan çok sevdiğim dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sevgisi ve inancı olmasaydı, bu başarıyı elde etmek mümkün olmazdı. Aynı şekilde, birlikte ter döktüğümüz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür borçluyum. Birlikte geçirdiğimiz her an, bizim için çok değerliydi. Turnuva boyunca Almanya'nın her şehrinde bayrağımız için tribünleri dolduran vatandaşlarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sizin coşkunuz ve desteğiniz olmasaydı, sahada gösterdiğimiz performansı bu kadar ileriye taşıyamazdık. Son olarak, doktorumuza, fizyoterapistlerimize, masörlerimize, malzemecilerimize, medya ekibimize, güvenlik ekibimize, Riva personeline ve idarecilerimize teşekkür ediyorum."







- Abdülkerim: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalıştık"

A Milli Takım'ın tecrübeli stoperlerinden Abdülkerim Bardakcı, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Çeyrek finalde elendikleri için üzüldüklerini aktaran Abdülkerim, "EURO 2024'te çeyrek finalde elenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte bizlere olan inancını kaybetmeyen, gerek televizyon başında gerek ise stadyumda bizi canıgönülden destekleyen, her daim yanımızda olan, dualarını eksik etmeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım'ı daha büyük başarılara taşıyacaklarını belirterek, "Büyük taraftarımıza, milletimize ve vatanımıza destek veren herkese canıgönülden kendim ve takımım adına teşekkür ediyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını giymek, şanlı bayrağımızı göğsümde taşımak gurur ve vazifedir. İnandık, bir olduk, her engele rağmen tek yürek olup finale, şampiyonluğa oynadık. Milli takımın hikayesi burada bitmemektedir. Kendimizi toparlayıp daha güçlü geri döneceğiz ve önümüzdeki turnuvalarda şanlı bayrağımızı layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.







- Mert Müldür: "Çok istedik, çok arzuladık, çok çabaladık"

Turnuvayı 1 golle kapatan milli savunma oyuncusu Mert Müldür, çok istemelerine rağmen çeyrek finali geçemediklerini aktardı.

Türk vatandaşlarının kendilerine verdiği müthiş desteğe vurgu yapan Mert, "Turnuvanın başından sonuna kadar gördüğümüz destek inanılmazdı. Günün sonunda söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çok istedik, çok arzuladık, çok çabaladık, güzel anlar yaşadık ülkece ama maalesef buraya kadarmış. Yarınlara umutla bakıyoruz çünkü dün üzüldük, bugün o üzüntülerimizden ders alıp Türk futboluna istikrarı getirmek için çok çalışacağız. Bu forma, bu bayrak, bu ülke ve bu millet için oynamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!" görüşlerini paylaştı.







- Ferdi: "Ay-yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum"

Performansıyla turnuvaya damga vuran futbolculardan Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nda oynadığı için gururlu olduğunu kaydetti.

Türk futbolseverlerin desteğine değinen Ferdi, "Ülkemi temsil etmekten ve bu takımın bir parçası olup ay-yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız eşsiz destek için sonsuz teşekkürler." şeklinde görüş belirtti.







- Okay: "Türk olmanın gururunu her an yaşadığımız bir turnuva"

Milli takımın orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu ise takım olarak Türk milletiyle bütünleştiklerini yazdı.

Taraftarlara teşekkür eden Okay, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir birliktelik, arkadaşlık, kardeşlik... Hep daha iyisini yapmak isteyen, milletiyle bütünleşmiş bir takım... Sevinçte, hüzünde, haksızlıkta tek yumruk olan bir ülke... Türk olmanın gururunu her an yaşadığımız bir turnuva... Hepinize minnettarız! Hakkınızı helal edin. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Milli yıldız Orkun Kökçü ise paylaşımında, "Bu yolculuk boyunca bize inanılmaz destek verdiniz. Her birinizin gösterdiği sevgi ve coşku bizim için paha biçilmezdi. Biz de bunun karşılığını sahada vermek için elimizden geleni yaptık. Bu yolda emeği olan herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli santrfor Cenk Tosun, turnuvada çok güzel duygular yaşadıklarını belirterek, "Dünyaya Türk futbolunun bu seviyede de var olduğunu tekrar hatırlattık. Her ne kadar şu anda üzgün olsak da ülke olarak böyle bir turnuva geçirdiğimiz için de mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, tüm ekibe, Almanya'da ve televizyonlarının başında bizi bir an olsun yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.







- Yunus: "Dünya Kupası'na daha güçlü döneceğiz"



Kanat oyuncusu Yunus Akgün, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda daha güçlü olacaklarını vurguladı.

EURO 2024 yolculuklarının çeyrek finalde sona erdiğini aktaran Yunus, "Bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, bize inanıp destek olan tüm Türkiye'ye minnettarım. Her zaman olduğu gibi ay-yıldızlı formayı taşımak gurur vericiydi. Dünya Kupası'na daha güçlü döneceğiz, buna inanıyorum. Sizlerin sevgi ve desteği her zaman yolumuzu aydınlattı. Yenilgiyi kabul etmek zor olsa da bu süreçten çok şey öğrendim ve daha da güçlü olarak geri döneceğiz." şeklinde görüş belirtti.