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Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı

TİCARET Bakanlığı, yaz dönemi nedeniyle gümrük sınır kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24'e çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 10:53, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:14
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Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz tatili dönemlerinde yabancı plakalı kara taşıtları ile Türkiye'ye geldiği ve özellikle haziran-ağustos döneminde Yunanistan ve Bulgaristan'la olan gümrük kapılarında yoğunluk yaşandığı belirtildi. Ancak 2023 yaz döneminde Ticaret Bakanlığı gümrük personeli sayısı ile İçişleri Bakanlığı görevli personel sayısının artırıldığı ve yoğunluğun önüne geçildiği hatırlatılarak, "Ticaret Bakanlığı olarak, 2024 yaz döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle; özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında gümrük kapısından yolcu geçişlerinin rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız. Bu çerçevede, başka bölgelerden çok sayıda personel takviyesi yapıldı. Kapıkule'de tüm peronlardan geçisin sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılması için pasaport polisinin de takviyesinin yapılması ile yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına çıkartıldı. İşlemlerde herhangi bir aksama olmaması adına gümrük ve emniyet personeline kumanya verilerek hizmetin 24 saat süresince aksamaması sağlandı" denildi.

VATANDAŞLAR YOĞUNLUĞU KAMERADAN TAKİP EDEBİLECEK

Bununla birlikte, yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların tüm kapılardaki anlık yoğunluk durumunu kamera görüntülerinden takip edebileceği belirtilerek, "Kamera görüntüleri 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısında konumlandırılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave saymanlık vezneleri açılmıştır. Ticaret Bakanlığımızca, gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, jandarma ve emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri ile ilgili (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) düzenlemeler yapılarak, hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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