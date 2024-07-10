SBÜ binasının çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AK Parti'de emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak
AK Parti'de emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Restoranlara yapılan 'indirim' çağrısı karşılık bulmadı
Restoranlara yapılan 'indirim' çağrısı karşılık bulmadı
Şam yönetimi kabul etti: Özgür Özel, Beşar Esad ile görüşecek
Şam yönetimi kabul etti: Özgür Özel, Beşar Esad ile görüşecek
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

SBÜ binasının çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 15:18, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:21
Yazdır

Selimiye Tıbbiye Caddesi'ndeki üniversitenin tarihi binasının çatında çalışmaları esnasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.

Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.

Yangın 24 araç 70 personelle yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

- Üniversiteden açıklama

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün üniversitemiz Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kampüsü çatısında restorasyon çalışmaları esnasında çıkan yangın, maddi hasara yol açmış, şükür ki herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebep olmamıştır. Yangın ihbarını alan üniversitemizin ilgili birimleri başta olmak üzere şehrimizin tüm ekipleri hızla müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış, ardından da gerekli soğutma işlemlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinin tüm birimlerine, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı'ya, yangınla mücadelede büyük gayret gösteren İBB itfaiye ekiplerine, emniyet teşkilatına ve sahada olan üniversitenin ilgili birimlerine teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hem olaya hızlı müdahale etmeleri hem de titizlikle çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve daha fazla zarar engellenmiştir. Devletimizin sağladığı destek ve koordinasyon sayesinde bu talihsiz olayın etkileri minimize edilmiş, can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olması da büyük bir teselli kaynağıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber