Bakan Tunç: 3 bin FETÖ'cü ömür boyu hapis yatacak

Darbecileri, kurumlara sızan FETÖ mensuplarını ve gizli yapılanmaları çözmek için Cumhuriyet savcılıkları soruşturma ve kovuşturmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Tunç'un SABAH'a özel açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

15 TEMMUZ KAHRAMANLIK DESTANIDIR

"Ülkemiz üzerinde kirli emelleri bulunan vesayetçi zihniyet ve destekçileri, başarısız oldukları tüm hain girişimlerinin ardından son çare olarak 15 Temmuz gecesi tankları, milletin silahlarını milletimize doğrulttular.

Hain FETÖ'cülerin, onlara arka çıkan mihrakların, destek veren odakların unuttukları bir şey vardı. Türkiye, darbecilere ve vesayetçi anlayışa boyun eğen eski Türkiye değildi.



15 Temmuz, milletin istiklalini yine milletimizin azim ve kararlılığının kurtardığı yeni bir kahramanlık destanıdır. 15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir."

"YARGI BU KEZ DARBECİLERİN YANINDA OLMADI"

"27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta vesayetçilerin yanında duran yargı yerine 15 Temmuz'da milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, millet düşmanlarından hesap soran bir yargıya hep birlikte şahitlik ettik.

Yargı mensuplarının kahramanlıklarıyla gurur duyduk. Bu cesurca tavır, artık emperyalistlerin ve vesayetçilerin Türk yargısını esir alamayacağının en büyük göstergesi olmuştur. İşte bunun için diyoruz ki bugün Türk yargısı her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır"

3 BİN DARBECİYE ÖMÜR BOYU HAPİS

289 fiili darbe davasının tamamı karara bağlandı. Temyiz incelemesini tamamlanan 206'sı Yargıtay tarafından onandı.



Bin 634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 kişi hakkında müebbet, bin 891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 2 bin 870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.



Genel olarak ise FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şu anda Ceza infaz kurumlarında toplam 13 bin 251 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

YARGIDA TEMİZLİK DEVAM EDİYOR

Yargının kendi içinde de temizlik devam ediyor. HSK tarafından 2016'da 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapmaktayken, yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi.

GÜLEN'İN İADESİNİ ABD ADALET BAKANLIĞI BEKLETİYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında Adalet Bakanlığı tarafından ABD makamlarına 7 iade talebi yapıldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere 27 suçtan iadesi istendi. Talep edilen ek bilgiler de eksiksiz olarak karşılandı.



Şunu açıkça ifade edelim ki iade dosyalarımız tam ve eksiksizdir. Tüm deliller ABD makamlarıyla paylaşıldı. Türkiye ile ABD arasındaki iade anlaşmasında belirlenen tüm koşulları taşıyan talep, ABD Adalet Bakanlığı uhdesinde bekletilmektedir.

115 ÜLKEYE BİN 637 FETÖ'CÜNÜN İADE TALEBİ YAPILDI

FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı bin 774. İadesi talep edilen kişi sayısı bin 637. Bu talepler üzerine 132 kişi sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek ülkemize teslim edildi. 427 talep reddedildi.

SABAH GAZETESİ'NE TEŞEKKÜR

O karanlık gecede ve sonrasındaki süreçte yaptığı yayınlarla darbecilerin karşısında cesaretli bir duruş sergileyen Sabah Gazetesi, insanların haber alma hakkı kapsamında çok önemli bir görevi yerine getirdi.

Sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket ederek bu süreçte dezenformasyon ve manipülasyonun önüne geçen, ilkeli habercilik anlayışıyla milli duruşundan taviz vermeyen Turkuvaz Grubuna, Sabah Gazetesine ve cefakar basın emekçilerine teşekkür ediyorum.

HALİT TURAN