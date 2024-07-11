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İzmir'de taksiye bir ayda ikinci zam! İndi bindi 90 lira oldu

İzmir'de taksi ücretlerine bir ayda ikinci zam yapıldı. Bu zamla birlikte indi-bindi ücreti 80 TL'den 90 TL'ye çıktı. UKOME'den geçen son düzenlemeye göre; açılış 20 TL, taksilerin kilometre ücretleri ise 30 TL oldu. İzmir'de taksi zammının gerekçesi ise akaryakıt gelen zam.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 13:18, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:19
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İzmir'de taksiye bir ayda ikinci zam! İndi bindi 90 lira oldu

İzmir'de taksi tarifelerine 1 ay önce yapılan ücret artışının ardından yeni bir düzenleme daha yapıldı. Son yapılan artış kararı, Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçti.

Buna göre 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıktı. İlk açılış 20 TL, taksilerin kilometre ücretleri ise 30 TL olarak belirlendi.

'Akaryakıta 6 lira daha zam geldi'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık konuya ilişkin açıklama yaptı. Fiyat artışının nedenini açıklayan Anık, şöyle konuştu:

* Biz 1 ay önce bir tarife uygulamıştık; fakat ondan sonra akaryakıta 6 lira daha zam geldi. Daha sonra biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek, revize yapmak istediğimizi söyledik ve revizemizi yaptık. Son karar, UKOME Genel Kurulu'ndan geçti; yakın mesafe 90 TL, kilometre 30 TL, ilk açılış 20 TL oldu."

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