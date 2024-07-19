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Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesindeki özel eğitim uygulama okulunda down sendromlu öğrencisine şiddet uyguladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş, 2'nci duruşmada tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 19:08, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:10
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Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye

Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfında orta ağır zihinsel engelliler sınıfı öğrencisi Berat Ü., 24 Mayıs'ta eve vücudunda morluklarla döndü. Durumu fark eden anneannesi kimin yaptığını sordu. Berat Ü. de 'Hoca yaptı' diye cevap verdi. Bunun üzerine anne Seray C., okul yönetimini arayarak olayla ilgili bilgi istedi. Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü.'nün sınıf arkadaşıyla sürtüşme yaşadığını, vücudundaki morlukların da bu yüzden olduğunu ileri sürdü. Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Seray C., şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda Mücahit Mert Hepgümüş'ün, down sendromlu Berat Ü.'ye şiddet uyguladığı belirlendi. Tutuklanan öğretmen hakkında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramankazan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hepgümüş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ve müşteki tarafı salonda hazır bulundu. Duruşmada yeni tanıkların dinlenmesi kabul edilmedi. Mahkeme heyeti sanığın tutuklu bulunduğu 45 günlük süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Seray C., "6 Aralık'a mahkeme günü tekrar verildi. Şu anda tahliye edildi. Ama davamız devam ediyor, adalete teslim olduk. Yine söylüyorum, adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. Adaletin yerini bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Ailenin avukatı Oben Ekmekçi ise öğretmenin eyleminin TCK 93 kapsamında 'işkence' suçu kapsamında olduğuna ilişkin iddiaları olduğunu söyleyerek, "Buna ilişkin tanığımız var. Mahkeme tanığımızı dinlemedi. 6 Aralık'a duruşma günü verdi. Duruşma gününde biz tanığımızı dinleteceğiz. Olayın süreklilik arz eden bir fiil olduğu, daha önce de bu olay olduğu tanıklar ve dosya kapsamda açık ve nettir. Sanık bu aşamada tahliye oldu. Tahliye oldu demek suçtan kurtulmak anlamına gelmiyor. Sanığın herhangi pişmanlık gösteren bir davranışı yok. Biz sanığın en ağır cezayı alması için çabalayacağız" dedi.

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