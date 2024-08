İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramadan önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrı doğrultusunda, Filistin'e Destek Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları Ayasofya Meydanı'nda "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan, grup adına manifestoyu okudu.

Ceylan, Filistinli kardeşlerinin yüzyıllardır üzerinde yaşadıkları toprakların 1918'de İngilizler tarafından işgal edildiğini, o tarihten itibaren Filistin'in nüfus yapısının planlı şekilde değiştirildiğini söyledi.

Siyonizm ideolojisinin, Osmanlı cihan devletine yaptıramadığını İngiliz işgali üzerinden gerçekleştirdiğini ifade eden Ceylan, hukuk, kural, ahlak ve sınır tanımaksızın Filistinlilere karşı soykırımlar uygulandığını kaydetti.

Siyonist terör örgütlerinin 1948'de İsrail'i kurduğunu dile getiren Ceylan, soykırımın daha planlı ve sistematik bir şekilde ilerlemeye başladığını belirterek, "Şu hususun altını özellikle çizmek isteriz, Filistin'de ve Gazze'de soykırım, 7 Ekim'de Hamas'ın operasyonuyla başlamamıştır. Bilakis Filistin, 1918'den bugüne, kimi zaman yavaş, kimi zaman hızlı soykırıma maruz bırakılmıştır. Batı Şeria ve Gazze olarak ikiye bölünmüş toprak parçalarında milyonlarca Filistinli, en temel insani haklardan on yıllardır mahrum bırakılmıştır." dedi.

- "105 yıldır insanlığın gözü önünde bir halk, yavaş ve acı bir ölüme mahkum edilmektedir"

Abdullah Ceylan, yeni işgalciler yüzünden Filistin topraklarının her yıl daha da daraldığına işaret ederek, "Filistinlilerin beslenme, sağlık, eğitim, çalışma ve diğer tüm hakları kısıtlanmakta, keyfi olarak kesintiye uğratılmaktadır. Filistin dışında mültecilerin kamplarında yaşayan, Filistin içinde kamplarda yaşayan ve siyonist İsrail zindanlarında milyonlarca insan asgari yaşam imkanlarından yoksun bırakılmaktadır. Tam 105 yıldır, insanlığın gözü önünde bir halk, yavaş ve acı bir ölüme mahkum edilmektedir." diye konuştu.

Bu yüzden 7 Ekim'in bir başlangıç değil sonuç olduğunu belirten Ceylan, her gün öldürülen, horlanan, geleceği elinden alınan, kendisine ölümden başka bir seçenek bırakılmayan bir halkın direnişinin haklı ve meşru olduğunu vurguladı.

Ceylan, Filistin Kurtuluş Örgütü gibi Hamas'ın mücadelesinin de işgal ve soykırıma karşı bir direniş, bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da defaatle ifade ettiği gibi, Hamas bir terör örgütü değildir. Kendi vatanının, kendi halkının bağımsızlığını temsil eden bir direniş hareketidir. İstiklal Savaşı'mız esnasında Kuvayımilliye hareketi ne ise bugün Gazze'de Hamas da odur." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Gazze'de, Filistin topraklarında verdiği mücadeleyle sadece Filistin'i ve Filistin halkını savunmadığını söyleyen Ceylan, "Hamas, ümmetin onur savaşını vermektedir. Hamas, bütün dünyada, Müslüman olsun ya da olmasın, zulme, baskıya, haksızlığa direnen halklara ilham olmaktadır. Hamas, Türkiye'nin topraklarına da gözünü dikmiş siyonizme karşı Türkiye'yi de Türk milletini de Anadolu'yu da savunmaktadır. Hamas, verdiği kahramanca mücadeleyle Batı'nın maskesini düşürmüştür, modern dünyanın iki yüzlülüğünü herkese göstermiştir." dedi.

Ceylan, Batılı her değerin Gazze soykırımında eriyip yok olduğunu, insan hakları, hukuk, ifade özgürlüğü, gösteri ve protesto hakkı, basın özgürlüğü, kadın ile çocuk hakları, sağlık, beslenme hakları ve daha nicesinin Batı için sadece bir makyajdan ibaret olduğunu Gazze'nin bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

- "Filistin tıpkı Hazreti Yusuf gibi kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır"

Sosyal medya mecralarında dahi soykırımın gizlendiğini, sansürlendiğini ve soykırımcı katil İsrail'in korunduğunu dile getiren Ceylan, "Bugün maalesef İslam dünyasının tutumu da utanç vericidir. Milyarlarca Müslümanı temsil eden devletler ve örgütler, şımarık İsrail karşısında sessiz ve tepkisiz kalarak tarihten izi silinmeyecek bir utancın altına imza atmaktadır. Filistin dostları, Filistin, tıpkı Hazreti Yusuf gibi kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, yalnız bırakılmış, ihanete uğratılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ceylan, İstanbul'dan tüm dünyaya seslendiklerini vurgulayarak, "Hak, er ya da geç batıla galebe çalacaktır. Bu zifiri karanlık, er ya da geç şafakla kucaklaşacaktır. Mazlumun gökleri ve yeri inleten ahı, er ya da geç bu zulmü yıkacaktır Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim'de Rabb'imizin müjdelediği gibi, az topluluklar, çok ve güçlü toplulukları er ya da geç mağlup edecektir. Gazze, İsrail'i mağlup edecektir. Filistin, yandaşları mağlup edecektir Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Allah'a ve ahiret gününe inandıkları kadar, bu zulmün sona ereceğine ve hesabının da sorulacağına inandıklarını belirten Ceylan, onun için umutlarını hiç kaybetmediklerini dile getirdi.

Ceylan, bugün dualarıyla, çığlıklarıyla, öfkeleriyle, yaygınlaştırdıkları boykotlarıyla, kanlarıyla, canlarıyla ve ruhlarıyla Filistin'in yanında olduklarını kaydetti.

Hamas orada kahramanca direnirken, asla ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılamayacaklarını söyleyen Ceylan, Gazzeli çocuklar umudunu kaybetmezken, kendilerinin asla umutsuzluğa düşemeyeceklerini ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi bugün bir kez daha rahmetle andıklarını belirten Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin davasının kahraman ismi, şehitler zincirinde yeni bir halka olmuştur. İsmail Heniyye'nin şehadeti, Filistin mücadelesini zayıflatmayacak, tam tersine daha da büyütecek, daha da alevlendirecektir Allah'ın izniyle. Biz biliyoruz ki Filistin'deki her bebek, her çocuk, her anne, her erkek birer İsmail Heniyye'dir. İsmailleri öldürerek yok edemezsiniz, öldürerek tüketemezsiniz. Ölümü kendi içinde öldürmüş bir topluluğu ölümle sindiremezsiniz."

Ceylan, bu bağımsızlık mücadelesini her zamanda ve zeminde en güçlü şekilde, gururla taşıyacaklarını dile getirerek, "Bir ölürsek, bin doğacağız. Hayatı sürgünde geçmiş, hayatı mücadeleyle geçmiş, hayatı her an suikast tehditleriyle geçmiş, Gazze'nin, Filistin'in kahramanı, İslam ümmetinin onuru, gururu İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabb'im onu Bedr'in, Uhud'un şehitleriyle buluştursun inşallah. Rabb'im onu cennetiyle şereflendirsin. Bizi de o kutlu yolun yolcusu eylesin." dedi.

Filistin'in her daim yanında olduklarının altını çizen Ceylan, "Herkes yüz çevirse de Türkiye olarak, bu millet olarak sizi asla yalnız bırakmayacağız. Son söz olarak, tüm siyonist katillere ve tüm yandaşlarına, tüm dünyaya İstanbul'dan, Ayasofya'dan haykırıyoruz, Hamas'a selam, direnişe devam." ifadelerini kullandı.