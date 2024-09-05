Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklıyor
Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklıyor
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Depremden kaçarken fırsatçı tuzağına düşmeyin!
Depremden kaçarken fırsatçı tuzağına düşmeyin!
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi
MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Polat çifti hakim karşısına çıktı
Polat çifti hakim karşısına çıktı
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak

Erdoğan, kongre sürecinde herkesin sahada olmasını isteyerek "Sahaya inin, çok çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 07:45, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 06:41
Yazdır
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak

AK Parti'de önceki gün yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında kongre takvimi belli olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına il, ilçe ve beldelerde işletilecek kongre sürecine ilişkin ilk talimatını verdi. Erdoğan'ın "Sahaya inin, çok iyi çalışın. Partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun" dediği öğrenildi.

SÜREÇ BAŞLIYOR

MKYK toplantısına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından partinin kongre süreciyle ilgili MKYK'ye kapsamlı bir sunum yapıldığını aktarmıştı. Çelik "Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılması, Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında il kongrelerinin yapılması, bütün bu takvimin mart ayı sonuna doğru yetiştirilmesi bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı. Çelik, bu takvimin mart sonuna kadar yetişmesinin ardından da büyük kongrenin gerçekleşmesinin söz konusu olacağını belirtmişti.

20 ŞEHRE GİDECEK

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MKYK'da alınan kararla 8. Büyük Olağan Kongre'nin hazırlıklarının başladığını söyledi. "Kongrelerimizle aslında sadece bir kadro değişimi değil, bir anlayış değişimi ve bir bakış açısı değişimini de yapabilelim istiyoruz. Bunun için geniş bir istişareyle süreçleri yöneteceğiz" diyen Kandemir "Cumhurbaşkanı'mız özellikle büyükşehirlerin kongrelerine katılmak ve bu kongreler üzerinden Anadolu'yu turlamak istiyor. Büyükşehir kongrelerimizin muhtemelen 20'sinde Cumhurbaşkanı'mızı ağırlamış olacağız" açıklamasını yaptı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber