19 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-26' operasyonu: 34 gözaltı

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonların detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

FETÖYE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗



1️9️ ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-26" operasyonlarında 3️4️ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı. pic.twitter.com/49CbFaArih Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 5, 2024

19 ilde düzenenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Örgütün sözde askeri gizli yapılanması ve emniyet gizli yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.