Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira?
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...
Altın fiyatları, ABD istihdam verileri öncesinde temkinli hafif değişim gösterdi.
Ons altın, güne yüzde 0,4 yükselişe 2.504 dolar civarında başladı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.739 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.499 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.
Küresel piyasalarda gözler ABD istihdam verilerine çevrildi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam piyasasına odaklanması nedeniyle, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu ay beklenen faiz indiriminin 25 baz puan mı yoksa daha mı yüksek olacağını belirleyebilir.
Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın 160 bin artması bekleniyor. İşsizlik oranının da yüzde 4,2 olarak açıklanması öngörülüyor.