MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG'nin sözde Asayiş Genel Sorumlusu Dijwar Tekoşin kod Metin Dinç'i Suriye/Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG 2015 yılında katılan Metin Dinç, örgüt adına Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu. Bu nedenle MİT'in hedef listesindeydi.

An be an takip edildi

Terörist Metin Dinç, MİT'in 2023 yılında düzenlediği bir operasyonla etkisiz hale getirilen sözde Asayiş Genel Sorumluları Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın ve Suriye Uyruklu Eymen Coli'nin yerine sözde Asayiş Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT'in saha ajanlarının istihbari çalışmaları neticesinde Dinç'in son olarak Kamışlı'da olduğu tespit edildi.

Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilmeye başlanan Metin Dinç'e operasyon düzenlenmesi için uygun an beklendi. An be an takip edilen Dinç, uygun şartların oluşması ile düzenlenen nokta operasyonla Kamışlı merkezinde etkisiz hale getirildi.