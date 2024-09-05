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İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Valiliği, pazartesi günü trafik yoğunluğuna karşı önlem olarak okullarda eğitimin 10.00'da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00'te sona ereceğini bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 13:03, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:18
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İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü için bazı önlemler aldı.

Megakentte trafikte yoğunluk yaşanmaması için ilk gün eğitim saatleri değiştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 9 Eylül Pazartesi günü eğitim saat 10.00'da başlayacak.

İlk gün eğitim saat 15.00'te sona erecek.

İstanbul Valiliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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