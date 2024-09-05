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Merkez Bankası rezervleri 149,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar düşüşle 149 milyar 373 milyon dolara indi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 15:04, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:38
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 89 milyar 329 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 90 milyar 715 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar artışla 59 milyar 698 milyon dolardan, 60 milyar 43 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar azalarak 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
12.07.202459.45194.345153.796
19.07.202459.21494.695153.910
26.07.202456.10491.907148.011
02.08.202457.89592.491150.386
09.08.202457.90392.330150.233
16.08.202458.76994.146152.915
23.08.202459.69890.715150.413
29.08.202460.04389.329149.373

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