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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Şüpheli Sayısı 312'ye Yükseldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 97 kişi tutuklandı. Soruşturmada toplam 312 şüpheli yer alıyor. Operasyonların ayrıntıları burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 09:04, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 09:05
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Şüpheli Sayısı 312'ye Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 97 şüpheli tutuklanırken, 206 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma sürecinde, tanık ifadeleri, HTS kayıtları, kamera görüntüleri ve MASAK raporları gibi birçok delil toplandı. Ayrıca, İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan ihaleler, hizmet alımları ve sözleşmelerde usulsüzlük tespit edildi. Başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar ve Tutuklamalar

  • İlk operasyon: 19 Mart'ta düzenlendi, 87 şüpheli gözaltına alındı.
  • İkinci operasyon: 26 Nisan'da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 18'i tutuklandı.
  • Üçüncü operasyon: 20 Mayıs'ta 22 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.
  • Dördüncü operasyon: 22 Mayıs'ta 7 şüpheli tutuklandı.
  • Beşinci operasyon: 23 Mayıs'ta 46 zanlı gözaltına alındı, 25'i tutuklandı.
  • Altıncı operasyon: 31 Mayıs'ta eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve diğer isimler tutuklandı.
  • Yedinci operasyon: 5 Temmuz'da 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Etkin Pişmanlık ve Tahliyeler

Soruşturma kapsamında 41'i tutuklu 73 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Bu kapsamda ifade veren 39 şüpheli tahliye edildi. Ancak, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz'ın ifadeleri yeterli bulunmadığı için tahliye edilmedi.

Tutuklu Bulunan Önemli Şüpheliler

  • Ekrem İmamoğlu
  • Murat Ongun
  • Tuncay Yılmaz
  • Fatih Keleş
  • Mehmet Murat Çalık
  • Taner Çetin
  • Ali Kurt
  • Seyfullah Demirel
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Mustafa Akın
  • Yavuz Saltık
  • Aykut Erdoğdu
  • Ali Sukas
  • Veysel Erçevik
  • Mehmet Pehlivan

Soruşturmanın Son Durumu

Soruşturmada bugüne kadar toplam 312 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 303'ü operasyonlarda yakalandı. Şu anda soruşturma kapsamında 97 şüpheli tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Ayrıca, bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


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