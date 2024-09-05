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'Dünya Sendikalar Konfederasyonu Yunan sözcülüğünü bıraksın'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanının, Türk ordusunun Ada' da işgalci olduğu yönündeki hadsiz açıklamalarına tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 17:58, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:58
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'Dünya Sendikalar Konfederasyonu Yunan sözcülüğünü bıraksın'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci;

'Etkisini kaybetmiş, emek hareketi olmanın ötesine geçerek siyasi bir oluşum haline gelmiş olan Atina merkezli Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) Genel Sekreteri Pambis Kiritsis, Kıbrıs Barış Harekatı'nı 'işgal' olarak tanımlayarak "Kanlı Noel'i" gölgelemeyi, Türkiye'yi 'işgalci' ilan ederek, Ada'da yıllar boyu yaşanan Yunan zulmünü unutturmayı hedeflemiştir. Bu tür açıklamalarla 50 yıl önce kahraman ordumuzun Kıbrıslı soydaşlarımızı bir yok oluştan kurtarmak üzere gerçekleştirdiği ve tüm uluslararası antlaşma ve mecralarca da yerinde bulunan Kıbrıs Barış Harekatı'na gölge düşürmek kimsenin haddine değildir.

Barış Harekatı, Kıbrıs'ta var olan kargaşayı ve katliamı sonlandırmış, Yunanlıların Ada'yı Yunanistan'a katma hedefi olan ENOSİS umutlarını Akdeniz'in sularına gömmüştür. Sözde emek hakları savunuculuğu yapan Yunanlı şahısın karın ağrısı da bu yüzdendir. Bu açıklama, bir kez daha göstermiştir ki; Kıbrıs Barış Harekatı adada barışı inşa etmiş, ada insanına huzur getirmiştir. İşte bu huzurdan rahatsız olan ve kendisini bir emek hareketinin temsilcisi olarak göstermeye çalışanlar birilerinin emperyal hedeflerinin maşasıdır.

Kirli emellerini emek hakkı üzerinden dünya kamuoyuna taşımaya ve yaptıkları katliamları unutturmaya çalışanlar, asla haktan, hukuktan, insan onurundan ve şerefinden söz edemezler. Ele geçirdikleri kuruluşları, siyasi emellerine alet edenler nedeniyle tüm dünyada sendikal hareket ivme kaybetmekte, bu tür seviyesizlikler nedeniyle kurumlar da ciddiyetini ve etkinliğini yitirmektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, insan onurunu ve emeği önceleyen yaklaşımımızla, Kıbrıs Türk'ünün onurunu, haklı davasını ve barışa olan inancını her platformda desteklemeye devam edeceğiz.

Emekçinin sırtına basarak, sözde sendikacılık kisvesi altında; dayanaksız söylemlerle gündemi meşgul etmeye çalışanlarla olan mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz. ' dedi.

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