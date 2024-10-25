Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor

Terör örgütlerinin finansman kaynakları arasında ilk sıralarda yer alan yasa dışı bahis siteleri, yüzbinlerce insanın hayatını karartmaya devam ediyor. Yetkili kurumların mücadelesine rağmen yasa dışı bahis ve kumar siteleri, gençleri kandırmak için sürekli olarak yeni yöntemler geliştiriyor. Bu tür siteler, genellikle yurt dışında denetimsiz platformlar tarafından destekleniyor ve dijital pazarlama stratejileriyle genç kitleye kolayca ulaşabiliyor.

SİSTEMDEKİ AÇIK

Cep telefonlarından hızlıca giriş yapılmasa da oyuncu sayısını hızla katlıyor. Sosyal medya reklamları ve illegal yöntemlerle para transferini kolaylaştıran uygulamalar; bu sitelerin yayılmasını hızlandırıyor. Son dönemde, dijital uygulamalardaki sohbet gruplarında sıkça dillendirilen yeni bir yöntem geliştirildi. Aslında bir yöntemden değil, vatandaşı kendine tutsak eden bir gasptan bahsediyoruz. Peki ne yapıyorlar diye soranlara hemen özetleyelim. Malumunuz yasa dışı bahis sitelerinin yazılımı, ilk başta kullanıcıya kazandırıyor. Şimdilerde bunu keşfeden bir kesim, ilk oyunlarda ufak bir meblağ kazanıp sistemden çıkıyor.

YASA DIŞI KAZANCI GASP EDİYOR

Sonra yeni bir hesap açıyor, parasını aldıktan sonra başka bir hesaba geçiyor. Yeni hesaplar sayesinde elde edilen ufak rakamlar birleştirilerek kazanç artıyor. Örneğin, 10 farklı kullanıcı hesabından 500 lira veya 3 bin lira kazanıp ayrılıyor. Bunun farkına varan bahis çeteleri ise, "Paranın hesabına yatması için kazancının yarısıyla yine bahis oynamalısın" mesajını gönderiyor. Aslında tehdit ediyor. Özellikle gençler, parasını almak için yine oyun oynamak zorunda kalıyor, sonrasında daha fazla kayıpla batağa saplanıyor.

KULLANICIYI SİSTEMDE TUTMAK İÇİN YENİ YÖNTEMLER

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre; söz konusu örnek bile yasa dışı bahis sitelerinin ne kadar tehlikeli hale geldiğini açıkça gösteriyor. Yasa dışı uygulamaların kullanıcıları adeta tehdit etmesi, sistemin nasıl bir gasp yöntemine dönüştüğününün de kanıtı durumunda. Bu yöntemi, kullanıcıları sistemde tutmak ve kayıplarını artırmak için geliştirilmiş bir tuzak olarak tanımlayan Kırık, Türkiye'de yasa dışı kumar ve bahis oynamak ve oynatmanın, yasal olarak suç teşkil ettiğine dikkat çekti.

TAM ANLAMIYLA DOLANDIRICILIK

Ali Murat Kırık, "Bireyler, dolandırıldıklarını fark etseler bile hukuki yollara başvurma imkanına sahip olamıyor. Yasa dışı bir faaliyette yer aldıkları hak talep edemiyor. Yasa dışı bahis şebekelerinin de elini güçlendiriyor" ifadesini kullandı. Kırık, "Bahis sitelerinin, 'kazandığın paranın yarısını harcamadan bankaya yatıramazsın' gibi manipülatif taktikleri, kullanıcılardan haksız kazanç sağlamanın ötesinde, tam bir dolandırıcılık" diye konuştu.

KAMUOYU BILINCI ŞART

Kırık, sanal bahis piyasanın geldiği durumu şöyle özetledi: "Yasa dışı bahis şebekeleri, kullanıcıların hem paralarını hem de güvenliklerini tehlikeye atmaya devam ediyor. Bu döngü, özellikle gençlerin daha fazla borç altına girmesine ve sosyal olarak zarar görmesine yol açıyor. Yasa dışı bahisle mücadelede, bu tür hileli yöntemlerin farkında olunması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi son derece önemli. Cezai yaptırımların artırılması kritik bir adım olacak."