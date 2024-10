Sevdiği karga üniversiteli Azra'yı karakolluk etti!

Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Fransız Dili Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Azra Boysak, okuldan çıkıp eve gittiği sırada gördüğü bir kargayı kayda almıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Boysak, paylaştığı videoda "İlk kez kendini sevdiren bir karga gördüm, bu ne güzellik, bu ne tatlılık, şu tatlılığa bir bak" ifadelerine yer verdi. Baysak'ın paylaştığı bu videoda sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Bu görüntüler üzerine açıklamalarda bulunan Boysak, okul çıkışında rastladığı karganın videosunu çektikten sonra uçup uzaklaştığını ve bir daha görmediğini söyledi.

Karga olayının basına yansımasının ardından Sivas'ta nakliyecilik yapan evli ve üç çocuk babası Aydın Şeker, karganın kendisine ait olduğunu öne sürdü. Şeker, 3 hafta önce beslemeye başladığı karganın çatı katından çalındığını ifade ederek durumu polise bildirdi.

"SAHİPLENMEDİM YA DA EVİME GETİRMEDİM"

Şikayet üzerine polis merkezine gidip ifade veren Azra Boysak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu karga videosunu televizyonda veya sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Videoyu ben çekmiştim. Şu an karakoldan geliyorum, kargayla alakalı ifade verdim. Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi. Ben zaten kargaları, genel olarak kuşları çok seviyorum. Dokunamasam da her gördüğüm yerde seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim. Videoyu çektiğim gün kargayı gördüğüm son gündü. Karganın sahibi olduğunu söyleyen birçok insan oldu ve bunlardan bir tanesi beni şikayet etmiş ama karga bende değil. Kargayı tekrar görmek istediğinizi biliyorum. Ben de onunla daha fazla vakit geçirmediğim için çok pişmanım ve onu özledim. Tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum."