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Memurun yıllık izin kullanırken yaşadığı sorunlar

Bu yazımızda Devlet memurlarının yıllık izinlerinin kullanılışı ve uygulamada görülen sorunlar sebebiyle yapılması uygun görülen değişiklikler ele alınacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:19
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Memurun yıllık izin kullanırken yaşadığı sorunlar

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, 103 üncü maddesinde ise, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.."

Yukarıda yer alan hükme göre devlet memurlarının yıllık izinlerini kullanırken yaşadıkları sorunlar şu şekilde sıralanabilir.

- Yıllık izin gün hesabıyla mı verilir?

-Yıllık izinlerin gün hesabıyla verilmektedr. Hafta sonları da gün hesabında sayılmaktadır. İşçiler de ise gün hesabıyla izin verilmektedir. Memurların yıllık izinlerin iş günü hesabıyla verilmesi için Kanuni düzenleme yapılması uygun olaccaktır.

- Bazı memurlar yol izni alabilirken genel olarak uygulamada yol izni kullandırılmamaktadır!

-Zorunlu hallerde yıllık izne gidiş ve dönüş için eklenen ikişer günlük sürenin daha önce memurların yıllık iznini nerede geçirmesi gerektiğiyle ilgili bildirimde bulunma zorunluluğu nedeniyle çok zorunlu durumlarda yol izni olarak amirin takdiriyle verilen bir süre olduğu ve memurun artık yol izni kullanmasının güncel mevzuata uygun olmadığı (6111 sayılı Kanun) ve ilgili Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde( mülga 62 seri nolu) belirtilen yıllık iznin belediye sınırları dışında kullanılması haliyle ilgili hükümlerin günümüz koşullarında anlamını yitirdiği göz önünde bulundurulduğundan bu hükmün kaldırılması uygun olacaktır.

Amirler yıllık izinlerin kullandırılmasında takdir yetkisini memur aleyhine kullanmamalıdır!

-Amirlerin yıllık izinleri kullandırırken memurlara, "1-2 günlük izin alınmaz.En az beş gün izin al" vb söylemleri hukuka uygun değildir ve izinler parça parça veya toptan kullanılabilir. Amirin 1 veya 2 günlük izin alamazsın şeklindeki yaklaşımının hukuki ve kamu gerekleri bağlamında bir dayanağı olmalıdır.

-Amirin yıllık izinleri ne zaman kullandıracağıyla ilgili takdir yetkisini kötüye kullanmaması, memurlara gerekli kolaylığın sağlanması hususunda yine çıkartılacak bir Tebliğle amirlerin bu yetkisini nasıl kullanacağıyla ilgili hükümlere yer verilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

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