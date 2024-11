'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Bakanlığının bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8 olduğunu belirterek, Komisyona sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu söyledi. Ödeneğin, 779 milyar 747 milyon 196 bin lirasının cari ödenek, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirasının da yatırım ödeneği olduğunu aktaran Yerlikaya, yatırım ödeneğinin yüzde 85'inin deprem için ayrıldığını ifade etti. Bakanlığının 620 bin 339 personeli ile her an, her yerde görevinin başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türk halkının huzur ve güvenliği için konvansiyonel güvenlik sistemlerini yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da güçlendirdiklerini bildirdi. Yerlikaya, 11 bin 611 yeni aracı bu yıl emniyet ve jandarma teşkilatının hizmetine sunduklarını anlatarak, kesintisiz iletişim sağlayan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'nin (JEMUS) kurulumunu da 77 ilde tamamladıklarını vurguladı. Yerlikaya'nın konuşmasının satır başları şu şekilde:

Ülkemizin her bir noktasında plaka tanıma sisteminin (PTS) kullanım alanını genişlettik. Halihazırdaki PTS noktası sayımızı 4 bin 43'e, Mobil PTS sayımız 864'e yükselttik. Gerek vatandaşlarımız, gerekse güvenlik güçlerimiz, yaka kamerası kaydı altında tutum ve davranışlarına daha dikkat edecek. Bu sayede olası şikayetlerin sayısında da azalmalar yaşanacaktır.

Suriyelilerin geri dönüşü

Bakan Yerlikaya, göç meselesini, "düzenli- düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi" şeklinde, tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ifade ederek, şunları paylaştı:

Adres tahkikatlarının sonucunda geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düşmüştür. Ülkemiz genelinde 2023 Eylül ayında yasal kalış hakkı bulunan tüm yabancıların adres tahkikatlarına başladık. Bu süreç, 2024 yılı mayıs ayına kadar sürdü. Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı, Türkçe-Arapça SMS'lerle bilgilendirmeler yapıldı. Valiliklerimiz koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan bilgilendirme toplantılarından sonra 580 bin 819 Suriyeli adreslerini güncelledi, adreslerini güncellemek için randevu aldı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına yazılar yazdık. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin en son aldıkları kamu hizmetlerini, yani en son bıraktıkları izi istedik.

Bu çalışmalardan sonra 2024 yılının 1 Ekim tarihinde yeni bir aşamaya geçtik. Kamu kurumlarımızdan hizmet almayan, yani herhangi bir iz bırakmayan 150 bin 327 Suriyelinin en az bir yıldan beri hiçbir şekilde kamu hizmetinden faydalanmadığını, yani burada olmadığını tespit ettik. Biz bunların Avrupa'ya geçtiğini değerlendirdik ve kayıtlarını sistemden düştük.

19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, mobil göç noktası araçlarımızda 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolünü yaptık. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit ettik. Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüne dair eylem planımızı devamlı uyguluyoruz. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüş yapmıştır. Bu oran, bu yıl aylık 11 bin 408'e yükselmiştir. 2016'da başlayan bu süreç, toplamda 730 bine ulaşmıştır.